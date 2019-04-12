НБУ ужесточил требования к владельцам банков

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень случаев, когда структура собственности банка может быть признана непрозрачной. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, банк может быть признан непрозрачным, если его владельцы не согласовали с Нацбанком приобретения существенного участия.

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Кроме того, НБУ определил критерии оценки финансового/имущественного положения лица, входящего в состав десяти крупнейших окончательных ключевых участников в структуре собственности банка.

Изменения утверждены постановлением НБУ от 9 апреля 2019 года №59. Документ вступает в силу с 12 апреля.

Ранее НБУ расширил перечень данных, которые публикуются банками и регулятором, и отражают состояние деятельности банковской системы.