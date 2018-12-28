НБУ обязал банки обнародовать больше информации

Национальный банк Украины (НБУ) расширяет перечень данных, которые публикуются банками и регулятором, и отражают состояние деятельности банковской системы. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В НБУ отметили, что эта мера внедряется с целью повышения прозрачности банковской системы для вкладчиков и инвесторов.
В частности, речь идет о следующих данных:
Данная информация будет публиковаться до 30 числа каждого месяца, следующего за отчетным. К примеру, за январь - до 28 февраля, за декабрь - до 1 февраля следующего года.
Кроме этого, НБУ и банки начнут ежегодно публиковать результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины:
Данные будут обнародованы на официальных сайтах НБУ и банков. Информация по результатам оценки устойчивости публикуется в конце года: банками до 28 декабря, Национальным банком - до 31 декабря.
В Нацбанке считают, что эти изменения усилят уровень информированности инвесторов, вкладчиков, клиентов банков о состоянии банковской системы.
Как сообщалось раньше, Нацбанк вводит новый инструмент капитала с условиями конверсии/списания, который расширит возможности для увеличения уровня капитализации банковской системы Украины и является первым шагом в реформировании требований к капиталу, введение которых запланировано на 2020 год.