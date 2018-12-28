Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Полторак перечислил страны, которые больше других помогают ВСУ
28.12.2018, 11:31

НБУ обязал банки обнародовать больше информации

НБУ обязал банки обнародовать больше информации

В Нацбанке считают, что это повысит уровень прозрачности банковской системы

Национальный банк Украины (НБУ) расширяет перечень данных, которые публикуются банками и регулятором, и отражают состояние деятельности банковской системы. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В НБУ отметили, что эта мера внедряется с целью повышения прозрачности банковской системы для вкладчиков и инвесторов.

Реклама

В частности, речь идет о следующих данных:

  • состояние выполнения банками нового норматива LCR;
  • размер кредитного риска по классам должников банка;
  • распределение кредитов, в том числе неработающих, в разрезе видов экономической деятельности заемщиков;
  • распределение вкладов физических лиц в разрезе суммы вкладов и количества вкладчиков в иностранной и национальной валюте и сумму возможного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Данная информация будет публиковаться до 30 числа каждого месяца, следующего за отчетным. К примеру, за январь - до 28 февраля, за декабрь - до 1 февраля следующего года.

Кроме этого, НБУ и банки начнут ежегодно публиковать результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины:

  • информацию о сумме регулятивного и основного капитала, значения нормативов достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и основного капитала (Н3):
  • пo данным банка за отчетный год;
  • пo результатам оценки качества активов и приемлемости обеспечения по кредитным операциям банка;
  • за каждый прогнозный год по макроэкономическим сценариям определенными для банков, по которым оценка устойчивости осуществляется в три этапа.
  • сумму потребности (недостатка) в капитале или необходимый уровень достаточности капитала по результатам оценки устойчивости.

Данные будут обнародованы на официальных сайтах НБУ и банков. Информация по результатам оценки устойчивости публикуется в конце года: банками до 28 декабря, Национальным банком - до 31 декабря.

В Нацбанке считают, что эти изменения усилят уровень информированности инвесторов, вкладчиков, клиентов банков о состоянии банковской системы.

Как сообщалось раньше, Нацбанк вводит новый инструмент капитала с условиями конверсии/списания, который расширит возможности для увеличения уровня капитализации банковской системы Украины и является первым шагом в реформировании требований к капиталу, введение которых запланировано на 2020 год.

Отправить:
Распечатать:
Теги: банки, НБУ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 