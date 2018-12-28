НБУ обязал банки обнародовать больше информации

Национальный банк Украины (НБУ) расширяет перечень данных, которые публикуются банками и регулятором, и отражают состояние деятельности банковской системы. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В НБУ отметили, что эта мера внедряется с целью повышения прозрачности банковской системы для вкладчиков и инвесторов.

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В частности, речь идет о следующих данных:

состояние выполнения банками нового норматива LCR;

размер кредитного риска по классам должников банка;

распределение кредитов, в том числе неработающих, в разрезе видов экономической деятельности заемщиков;

распределение вкладов физических лиц в разрезе суммы вкладов и количества вкладчиков в иностранной и национальной валюте и сумму возможного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Данная информация будет публиковаться до 30 числа каждого месяца, следующего за отчетным. К примеру, за январь - до 28 февраля, за декабрь - до 1 февраля следующего года.

Кроме этого, НБУ и банки начнут ежегодно публиковать результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины:

информацию о сумме регулятивного и основного капитала, значения нормативов достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и основного капитала (Н3):

пo данным банка за отчетный год;

пo результатам оценки качества активов и приемлемости обеспечения по кредитным операциям банка;

за каждый прогнозный год по макроэкономическим сценариям определенными для банков, по которым оценка устойчивости осуществляется в три этапа.

сумму потребности (недостатка) в капитале или необходимый уровень достаточности капитала по результатам оценки устойчивости.

Данные будут обнародованы на официальных сайтах НБУ и банков. Информация по результатам оценки устойчивости публикуется в конце года: банками до 28 декабря, Национальным банком - до 31 декабря.

В Нацбанке считают, что эти изменения усилят уровень информированности инвесторов, вкладчиков, клиентов банков о состоянии банковской системы.

Как сообщалось раньше, Нацбанк вводит новый инструмент капитала с условиями конверсии/списания, который расширит возможности для увеличения уровня капитализации банковской системы Украины и является первым шагом в реформировании требований к капиталу, введение которых запланировано на 2020 год.