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26.12.2018, 19:38

НБУ вводит новый инструмент капитализации банков

НБУ вводит новый инструмент капитализации банков

Новый инструмент позволит поглощать убытки банка путем конверсии или списания обязательств за счет средств инвесторов

Национальный банк Украины (НБУ) вводит новый инструмент капитала с условиями конверсии/списания. Об этом сообщает пресс-служба НБУ

Как отмечают в Нацбанке, новый инструмент расширит возможности для увеличения уровня капитализации банковской системы Украины и является первым шагом в реформировании требований к капиталу, введение которых запланировано на 2020 год.

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Основной характеристикой инструмента станет способность поглощать убытки банка путем конверсии или списания обязательств за счет средств инвесторов, а не за счет средств других кредиторов и государства.

Конверсию или списания обязательств по инструменту банк осуществляет в случае снижения уровня достаточности капитала банка (без учета инструмента) ниже 6,25%.

Для осуществления конверсии средства по инструменту направляются на приобретение простых акций банка, что позволит увеличить размер уставного капитала банка. В случае списания обязательств по инструменту банк получит доход, который "поглотит" текущие убытки от его деятельности.

Новый инструмент является долгосрочным (срок привлечения средств - не менее 50 лет) и предусматривает постепенную амортизацию в течение 15 лет до конечного срока погашения.

После введения этот инструмент будет включаться в капитал 1 уровня (основного капитала) банка, а после введения новых требований к структуре капитала - в дополнительный капитал 1 уровня. Для включения инструмента в капитал банк получает разрешение Национального банка.

Новый инструмент внедряется постановлением правления НБУ №148 от 22 декабря, которое вступает в силу с 27 декабря.

Напомним, неделю назад Нацбанк выдал одному финучреждению 2,7 млрд грн рефинансирования.

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Теги: НБУ, банки, капитализация
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