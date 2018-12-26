НБУ вводит новый инструмент капитализации банков

Национальный банк Украины (НБУ) вводит новый инструмент капитала с условиями конверсии/списания. Об этом сообщает пресс-служба НБУ

Как отмечают в Нацбанке, новый инструмент расширит возможности для увеличения уровня капитализации банковской системы Украины и является первым шагом в реформировании требований к капиталу, введение которых запланировано на 2020 год.

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Основной характеристикой инструмента станет способность поглощать убытки банка путем конверсии или списания обязательств за счет средств инвесторов, а не за счет средств других кредиторов и государства.

Конверсию или списания обязательств по инструменту банк осуществляет в случае снижения уровня достаточности капитала банка (без учета инструмента) ниже 6,25%.

Для осуществления конверсии средства по инструменту направляются на приобретение простых акций банка, что позволит увеличить размер уставного капитала банка. В случае списания обязательств по инструменту банк получит доход, который "поглотит" текущие убытки от его деятельности.

Новый инструмент является долгосрочным (срок привлечения средств - не менее 50 лет) и предусматривает постепенную амортизацию в течение 15 лет до конечного срока погашения.

После введения этот инструмент будет включаться в капитал 1 уровня (основного капитала) банка, а после введения новых требований к структуре капитала - в дополнительный капитал 1 уровня. Для включения инструмента в капитал банк получает разрешение Национального банка.

Новый инструмент внедряется постановлением правления НБУ №148 от 22 декабря, которое вступает в силу с 27 декабря.

Напомним, неделю назад Нацбанк выдал одному финучреждению 2,7 млрд грн рефинансирования.