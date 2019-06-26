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26.06.2019, 18:22

НБУ упростил бизнесу проведение безналичных расчетов в гривне

НБУ упростил бизнесу проведение безналичных расчетов в гривне

Нацбанк урегулировал некоторые вопросы проведения безналичных расчетов в гривне

Национальный банк Украины отменил требование по оформлению карточки с образцами подписей, а также ввел возврат переводов банками без выполнения расчетного документа клиента-плательщика, если им не заполнен реквизит "Код страны нерезидента" получателя. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке отмечают, что отмена требования по оформлению карточки с образцами подписей существенно сократит и время, и расходы предпринимателей на оформление документов.

Кроме того, Нацбанк предусмотрел возможность возврата средств банками без выполнения расчетного документа клиента-плательщика, если им не заполнен реквизит "Код страны нерезидента" получателя. Эта возможность введена регулятором с целью выполнения банками требований Закона Украины "О валюте и валютных операциях" по валютному надзору за осуществлением перевода средств в нацвалюте на счета получателей-нерезидентов.

Новые нормы содержится в постановление НБУ от 25 июня №83 "Об утверждении Изменений к Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте".

Документ вступает в силу с 27 июня.

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Теги: безналичные расчеты, нацбанк, денежные переводы
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