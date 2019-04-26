НБУ усилил контроль за наличными расчетами и кассовыми операциями

Национальный банк Украины ужесточил надзор за осуществлением наличных расчетов и ведением кассовых операций банками в Украине. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ обязал банки принимать меры для изучения клиентов-субъектов хозяйствования, получающих деньги для наличных расчетов, чтобы опровергнуть или подтвердить подозрения в осуществлении клиентом финансовых операций с признаками фиктивности. В частности, с учетом риск-ориентированного подхода банк должен получать от клиента подтверждающие документы, на основании которых происходят наличные расчеты. Такими документами могут быть: закупочный акт; закупочная ведомость; налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физлиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор; договор поставки; договор транспортировки; договор хранения, другие отчетные документы.

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В Нацбанке отмечают, что усиление надзора за проведением наличных расчетов и ведением банками кассовых операций связано с выявлением во время мониторинга многочисленных фактов рисковых (схемных) операций с использованием наличных. Кроме того, это соответствует требованиям законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов.

Регулятор также нормировал применение электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины при осуществлении кассовых операций в соответствии с требованиями законодательства (в частности Закона Украины "Об электронных доверительные услуги").

Кроме того, Нацбанк усовершенствовал отдельные нормы организации кассовой работы банков, в частности работы с сомнительными в отношении подлинности и платежности банкнот и т.д.

Соответствующие новации содержит постановление НБУ от 18 апреля 2019 №62. Документ вступает в силу с 3 июня 2019 года.