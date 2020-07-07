НБУ утвердил нового главу Укрсиббанка

Председателем правления Укрсиббанка стал руководитель региона Марокко Группы BNP Paribas

Национальный банк (НБУ) утвердил председателем правления Ukrsibbank BNP Paribas Group Лорана Дюпуша в должности. Об этом сообщает пресс-служба Укрсиббанка.

Отмечается, что Дюпуш присоединился к Группе BNP Paribas в 1993 году, у него большой опыт на руководящих должностях в различных странах и различных сферах банковской деятельности.

В 2006-2007 годах Дюпуш был членом наблюдательного совета Ukrsibbank и работал над интеграцией банка в международную группу. В банке напоминают, что в 2006 году стали частью одной из крупнейших европейских банковских групп BNP Paribas.

До назначения в Украине Лоран Дюпуш руководител регионом Марокко Группы BNP Paribas и возглавлял банк BMCI.

Ukrsibbank работает на рынке Украины с 1990 года. Он входит в 14 системно важных банков. 60% банка принадлежит ПАО "БНП Париба " (Франция), 40% - Европейскому баику реконструкции и развития (ЕБРР, Великобритания). По данным НБУ, на 1 мая 2020 года финансовый результат банка составил почти 552 млн грн.

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Анна Андреева

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