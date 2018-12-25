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25.12.2018, 09:52

НБУ увековечит Мариинский дворец

НБУ увековечит Мариинский дворец

Нацбанк выпускает медаль, посвященную памятнику архитектуры, построенному в стиле барокко по проекту Бартоломео Растрелли

26 декабря 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) выпустит памятную медаль "Мариинский дворец". Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Медаль изготовлена ​​из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 62,2 г, тираж – 2 тыс. 500 штук. Она имеет форму эллипса (габаритные размеры: длина 55 мм, ширина 40 мм).

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Медаль изготовлена ​​с использованием технологии патинирования. Элемент отделки - локальная позолота, содержание золота в чистоте не менее 0,002 г. На аверсе медали размещено: позолоченная полоса из позолоты, с обеих сторон украшенная декоративными элементами, в центре которой - малый Государственный Герб Украины. На ним изображен год чеканки – 2018, слева - надпись "Украина" и обозначение металла Ag 999, справа - перевернутые надпись Ukraine, логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины и масса медали в чистоте - 62,2. Над полосой - фрагмент интерьера дворца, под полосой - перевернутое изображение декоративного фриза.

На реверсе медали также разместили позолоченную полосу, на которой разделенные декоративным элементом надписи "Мариинский дворец/Киев XVIII в., Mariinskyi palace/Kyiv 18 th century". Под полосой - стилизованная композиция, в которой сочетаются внешний вид дворца и фрагменты его интерьера.

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Приобрести памятную медаль "Мариинский дворец" можно с 26 декабря 2018 года в отделе кассовых операций и реализации нумизматической продукции, отделах денежного обращения Департамента денежного обращения НБУ в регионах и банков-дистрибьюторов.

Напомним, 18 декабря Национальный банк Украины выпустил коллекционный набор "Монеты Украины 2018", созданный с целью празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов.

 

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Теги: НБУ, монеты
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