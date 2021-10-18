НБУ вдвое сократил выкуп валюты на межбанке
18.10.2021, 16:48
Фото: пресс-центр НБУ
Национальный банк Украины 11-13 октября выкупил с межбанковского валютного рынка $119,6 млн. Об этом сообщает Finclub со ссылкой на данные НБУ.
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Отмечается, что регулятор сократил выкуп валюты с межбанка в два раза по сравнению с позапрошлой неделей. Все $119,6 млн НБУ приобрел по лучшей цене покупки иностранной валюты (Matching).
При этом Нацбанк уже две недели не проводил интервенции по продаже валюты на межбанке.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке более $2 млрд и продал $197 млн. Чистая покупка валюты составила порядка $1,8 млрд.
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