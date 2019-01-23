Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Только 0,4% граждан Украины вакцинировались от гриппа - Минздрав
23.01.2019, 12:20

НБУ получил международную награду за "прозрачность"

НБУ получил международную награду за "прозрачность"

Нацбанк получил Central Banking Awards в категории "прозрачность"

Национальный банк Украины (НБУ) впервые получил международную награду Central Banking Awards от профильного журнала о деятельности центробанков и финансовых регуляторов.

НБУ отметили в категории "прозрачность". Отмечается, что всего за три года ему удалось реформировать систему внешних коммуникаций и увеличить прозрачность своих планов и решений. "Это позволило перейти от полностью закрытой институции постсоветского типа до современного прозрачного центрального банка", - говорится в сообщении.

Реклама
Реклама

При этом, как отмечает жюри, прогресса удалось достичь в сложных условиях деятельности, таких как война и инфляция.

"НБУ показал, что повышенная прозрачность может быть важным инструментом осуществления реформ в сложных условиях, а не просто предметом роскоши для центральных банков в процветающих странах с развитой экономикой", - отметил Кристофер Джеффри.

Ранее аналогичную награду получали центробанки Ирландии, Израиля, Чехии, Швеции.

Награда Central Banking Awards состоит из 26 категорий. Половина из них отмечают успешные кейсы центральных банков мира, а остальные - участников финансового рынка.

Вручение наград состоится 13 марта в Лондоне.

Отправить:
Распечатать:
Теги: нацбанк, НБУ, Central Banking Awards
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 