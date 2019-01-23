НБУ получил международную награду за "прозрачность"

Национальный банк Украины (НБУ) впервые получил международную награду Central Banking Awards от профильного журнала о деятельности центробанков и финансовых регуляторов.

НБУ отметили в категории "прозрачность". Отмечается, что всего за три года ему удалось реформировать систему внешних коммуникаций и увеличить прозрачность своих планов и решений. "Это позволило перейти от полностью закрытой институции постсоветского типа до современного прозрачного центрального банка", - говорится в сообщении.

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При этом, как отмечает жюри, прогресса удалось достичь в сложных условиях деятельности, таких как война и инфляция.

"НБУ показал, что повышенная прозрачность может быть важным инструментом осуществления реформ в сложных условиях, а не просто предметом роскоши для центральных банков в процветающих странах с развитой экономикой", - отметил Кристофер Джеффри.

Ранее аналогичную награду получали центробанки Ирландии, Израиля, Чехии, Швеции.

Награда Central Banking Awards состоит из 26 категорий. Половина из них отмечают успешные кейсы центральных банков мира, а остальные - участников финансового рынка.

Вручение наград состоится 13 марта в Лондоне.