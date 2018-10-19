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19.10.2018, 12:10

НБУ ввел механизм создания резервов по валютным сделкам

НБУ ввел механизм создания резервов по валютным сделкам

Инструмент позволит исключить риски по контрактам, зависящим от валютного курса или цены на драгметаллы

Сегодня, 19 октября, вступил в силу механизм формирования резервов по валютным форвардным и фьючерсным сделкам для обеспечения финансовой стабильности, который был разработан и утвержден Национальным банком Украины (НБУ), собщает пресс-служба регулятора.

В Нацбанке отметили, что этот инструмент предотвращает возникновение системных рисков, при заключением контрактов, которые зависят от валютного курса или цены банковского металла к валютному курсу.

В НБУ также уточнили, что решение о применении такого механизма принимает правление Нацбанка. До его появления требования к резервированию по форвардным и фьючерсным контрактам применяться не будут.

При использовании механизма резервирование будет осуществляться по всем видам операций по форвардным и фьючерсным контрактам с поставкой или без поставки базового актива.

В этом случае резервы будут формироваться в национальной валюте, а обязательства будут возникать со дня, следующего за днем заключения сделки. Они будут действовать до дня окончательных расчетов по сделке или ее расторжения включительно.

При этом, ставка резервирования будет неизменной на весь период действия контракта. Резервированию подлежат только те сделки, которые были заключены после официального введения требования отдельным решением правления.

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Теги: НБУ, валюта, фьючерсы, контракты
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