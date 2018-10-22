22.10.2018, 15:55 НБУ выдал одному банку 3 млрд грн рефинанса

На прошлой неделе Нацбанк выделил одному финучреждению кредит рефинансирования на 3 млрд грн Реклама Реклама Национальный банк Украины выдал одному банку 3 млрд грн рефинансирования. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте. На прошлой неделе, 19 октября, НБУ удовлетворил заявку одного финучреждения в общей сумме 3 млрд грн. Кредит выдан на 84 дня по процентной ставке в размере 20% годовых. Нацбанк не уточняет, какое именно финучреждение получило рефинансирование. Читайте также Как банки будут продавать валюту онлайн Рожкова: Надо позволить российским банкам покинуть наш рынок

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