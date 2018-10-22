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22.10.2018, 15:55

НБУ выдал одному банку 3 млрд грн рефинанса

НБУ выдал одному банку 3 млрд грн рефинанса

На прошлой неделе Нацбанк выделил одному финучреждению кредит рефинансирования на 3 млрд грн

Национальный банк Украины выдал одному банку 3 млрд грн рефинансирования. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

На прошлой неделе, 19 октября, НБУ удовлетворил заявку одного финучреждения в общей сумме 3 млрд грн.

Кредит выдан на 84 дня по процентной ставке в размере 20% годовых.

Нацбанк не уточняет, какое именно финучреждение получило рефинансирование.

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Теги: НБУ, кредит, банк
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