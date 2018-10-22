НБУ выдал одному банку 3 млрд грн рефинанса

Национальный банк Украины выдал одному банку 3 млрд грн рефинансирования. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
На прошлой неделе, 19 октября, НБУ удовлетворил заявку одного финучреждения в общей сумме 3 млрд грн.
Кредит выдан на 84 дня по процентной ставке в размере 20% годовых.
Нацбанк не уточняет, какое именно финучреждение получило рефинансирование.
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