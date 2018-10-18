НБУ выпустил монету в честь паралимпийцев - фото

Монету в честь Паралимпийских игр в Южной Корее Нацбанк выпустил номиналом в 2 грн

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Сегодня, 18 октября, Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение памятную монету ХII зимние Паралимпийские игры. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монета продолжила серию Спорт и имеет номинал 2 грн; она изготовлена ​​из нейзильбера; тираж - 35 тыс. штук.

Новая монета посвящена зимним Паралимпийским играм 2018 года, которые проводились в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 до 18 марта. Национальная паралимпийская сборная команда Украины на этих соревнованиях была представлена ​​33 спортсменами, которые завоевали 22 награды: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых и заняли шестое место в общем рейтинге игр и четвертое место по общему количеству медалей.

На аверсе монеты на зеркальном фоне размещены стилизованные три медали с желто-голубыми лентами (использована тампопечать) на реверсе - изображен паралимпиец во время соревнований, прототипом которого стал один из членов национальной сборной команды Украины.

Фото - пресс-служба НБУ

Цена НБУ на эту памятную монету составляет 49 грн. Реализация памятных монет будет осуществляться отделениями НБУ, АО Ощадбанк и АБ Укргазбанк.

Напомним, 10 октября Национальный банк Украины выпустил памятные монеты 100 лет Национальной академии наук.

Ранее Нацбанк ввел в обращение памятную монету 100 лет Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика.