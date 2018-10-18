НБУ выпустил монету в честь паралимпийцев - фото

Сегодня, 18 октября, Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение памятную монету ХII зимние Паралимпийские игры. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Монета продолжила серию Спорт и имеет номинал 2 грн; она изготовлена из нейзильбера; тираж - 35 тыс. штук.
Новая монета посвящена зимним Паралимпийским играм 2018 года, которые проводились в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 до 18 марта. Национальная паралимпийская сборная команда Украины на этих соревнованиях была представлена 33 спортсменами, которые завоевали 22 награды: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых и заняли шестое место в общем рейтинге игр и четвертое место по общему количеству медалей.
На аверсе монеты на зеркальном фоне размещены стилизованные три медали с желто-голубыми лентами (использована тампопечать) на реверсе - изображен паралимпиец во время соревнований, прототипом которого стал один из членов национальной сборной команды Украины.
Цена НБУ на эту памятную монету составляет 49 грн. Реализация памятных монет будет осуществляться отделениями НБУ, АО Ощадбанк и АБ Укргазбанк.
Напомним, 10 октября Национальный банк Украины выпустил памятные монеты 100 лет Национальной академии наук.
Ранее Нацбанк ввел в обращение памятную монету 100 лет Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика.
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