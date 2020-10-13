НБУ выпустил памятную монету в честь военных и медиков: фото

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету Передовая номиналом в 5 гривень в честь украинских военных и медиков. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

"Во время пандемии, в условиях борьбы Украины за территориальную целостность страны, у каждого своя передовая и своя линия фронта, и только прилагая совместные труда можно победить", – говорится в сообщении.

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На аверсе монеты размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины и надпись Украина; справа на матовом фоне надпись "Вместе" (вертикальная) и номинал монеты 5 гривень (вертикальная надпись) слева на зеркальном фоне: две руки, которые демонстрируют знак V, распространенный жест, означающий победу и мир, год чеканки монеты – 2020 и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты изображены образы медика и военного (цветные, использована тампопечать), между которыми вертикальная надпись #передовая.

В 2018 году Нацбанк ввел в обращение памятную монету 100 лет Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика.

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Наталия Софиенко

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