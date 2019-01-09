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09.01.2019, 17:28

Небанковским инкассаторам разрешили хранить наличные

Небанковским инкассаторам разрешили хранить наличные

НБУ позволил независимым инкассаторским службам расширить свою деятельность по обработке и хранению наличных

Национальный банк расширил перечень видов деятельности независимых инкассаторских служб (Cash-in-Transit компаний или СИТ-компаний) и обновил порядок выдачи лицензий на предоставление банкам услуг по инкассации, говорится в сообщении банка.

Теперь, кроме предоставления непосредственно услуг по инкассации, CIT-компании смогут расширить свою деятельность по обработке и хранению наличных, при условии получения соответствующего согласования НБУ.

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Предоставление CИT-компаниям таких услуг существенно расширит их возможности для аутсорсинга в сфере наличного обращения, пояснил регулятор.

В то же время Нацбанк ужесточил требования к финансовому состоянию, структуре собственности, деловой репутации руководителей и владельцев существенного участия CИT-компаний.

Для получения лицензии на право предоставления банкам услуг по инкассации юридическое лицо должно иметь не менее 2 млн грн (для предоставления услуг по инкассации) и 3 млн грн ( для деятельности по обработке и хранению наличных).

Кроме того, соответствующие юридические лица должны будут соответствовать требованиям прозрачности структуры собственности, отметили в НБУ.

Лицензии CИT-компаниям будут выдаваться путем внесения соответствующей записи в электронный реестр лицензий. Статус лицензии можно будет проверить на сайте Нацбанка, добавил регулятор.

По данным НБУ, по состоянию на сегодня в Украине работает 9 СИТ-компаний, которые получили лицензию Нацбанка на предоставление услуг по инкассации.

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Теги: НБУ, сит-компании, услуг по инкассации
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