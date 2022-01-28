Nefco купила долю в Банке Львов за 270 млн грн

Северная экологическая финансовая корпорация (Nefco) стала новым акционером Банка Львов с долей 13,94% в уставном капитале. Корпорация инвестировала в Банк Львов 8,4 млн евро, или 270 млн грн, сообщает пресс-служба Nefco.

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Отмечается, что благодаря этой инвестиции Банк Львов по-прежнему остается банком с 100% иностранным капиталом. Крупнейшими акционерами банка являются швейцарский инвестиционный фонд ResponsAbility Participations (48,56%) и частный инвестор из Исландии Маргеир Петурсон с долей в 37,47%.

У банка есть 19 отделений на западе Украины и в Киеве, он кредитует малый и средний бизнес. В частности, за последние три года кредитование банка ежегодно росло на 45%, а депозиты — на 30%.

По словам главы правления банка Ашота Абраамяна, новый акционер усилит фокус банка в сфере устойчивого экологического и социального финансирования.

Тор Торштайнссон, вице-президент Nefco по работе с малым и средним бизнесом в странах Северной Европы, отметил, что Nefco и банк разделяют одну цель — ускорить "зеленую" трансформацию экономики.

Nefco - международная финансовая организация, основанная в рамках межправительственного договора между Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией. Финансирует и внедряет малые и средние экологические проекты через займы и гранты как для частного, так и для государственного сектора Банк Львов кредитует малый и средний бизнес. У банка есть 19 отделений на западе Украины и в Киеве. На конец 2021 года активы Банка Львов составляют $240 млн, кредитный портфель — $169 млн, средства клиентов — $131 млн.

В июле 2018 года НБУ разрешил швейцарской компании купить 51% акций Банка Львов. До этого конечным бенефициаром банка был указан исландец Маргеир Петурсон.

В июне 2021 года Nefco остановила финансирование новых проектов по возобновляемой энергетике в Украине из-за несоблюдения правительством прежних договоренностей

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Наталия Фреик

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