Немецкий госбанк KfW одолжил Украине 150 млн евро

Министерство финансов Украины и немецкий государственный банк "Кредитна установа для восстановления" (KfW) в четверг подписали кредитное соглашение на сумму 150 млн евро. Деньги будут направлены на развитие предпринимательства по программам 5-7-9%, сообщила пресс-служба министерства.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Я хочу поблагодарить представителей правительства Федеративной Республики Германия и KfW за их поддержку в этот решающий для Украины период. Предоставленные средства позволят укрепить финансовую систему нашей страны, а также продолжить реализацию государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса в Украине", – сказал министр Сергей Марченко во время подписания соглашения.

Деньги предоставляются на 15 лет (с льготным периодом отсрочки погашения основной суммы кредита – 5 лет) по плавающей процентной ставке с возможностью конверсии на фиксированную ставку после полной выплаты кредита.

KfW – немецкий государственный банк развития со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне, основанный в 1948 году как составная часть плана Маршалла, программы экономической помощи европейским государствам после Второй мировой войны.

Сегодня KfW является третьим по величине активов банком ФРГ.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.