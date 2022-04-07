Немецкий госбанк KfW одолжил Украине 150 млн евро
Министерство финансов Украины и немецкий государственный банк "Кредитна установа для восстановления" (KfW) в четверг подписали кредитное соглашение на сумму 150 млн евро. Деньги будут направлены на развитие предпринимательства по программам 5-7-9%, сообщила пресс-служба министерства.
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"Я хочу поблагодарить представителей правительства Федеративной Республики Германия и KfW за их поддержку в этот решающий для Украины период. Предоставленные средства позволят укрепить финансовую систему нашей страны, а также продолжить реализацию государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса в Украине", – сказал министр Сергей Марченко во время подписания соглашения.
Деньги предоставляются на 15 лет (с льготным периодом отсрочки погашения основной суммы кредита – 5 лет) по плавающей процентной ставке с возможностью конверсии на фиксированную ставку после полной выплаты кредита.
KfW – немецкий государственный банк развития со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне, основанный в 1948 году как составная часть плана Маршалла, программы экономической помощи европейским государствам после Второй мировой войны.
Сегодня KfW является третьим по величине активов банком ФРГ.
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