Немецкий госбанк кредитовал банк Львов на €3,1 млн

Средства пойдут на укрепление собственного капитала банка и кредитование сельхозпредприятий

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Немецкий государственный банк развития KfW предоставил ПАО Банк Львов субординированный кредит в размере 3,1 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Договор между банками был подписан 17 октября. По информации львовского банка, кредит оформлен в рамках программы Агрофинансирование, которая направлена на укрепление собственного капитала финансовых учреждений Украины и содействие развитию микро-, малых и средних предприятий в сельском хозяйстве.

"Кредит предоставлен по поручению германского правительства. Это существенно укрепит собственный капитал банка и позволит расширить его кредитную деятельность. Мы также считаем, что инвестирование в банк Львов будет поддержкой для нового стратегического инвестора банка - компании ResponsAbility из Швейцарии", - заявил директор офиса KfW в Украине и Молдове Лутца Хорн-Хааке.

В банке отметили, что этот кредит является вторым займом в рамках программы "Агрофинансирование", которая финансируется немецким правительством. В июне этого года субординированный кредит был предоставлен "ОТП Лизинг". После предоставления кредита банку Львов программа закрывается.

Напомним, в начале июля Нацбанк разрешил швейцарской компании ResponsAbility Participations купить 51% акций банка Львов.