Неожиданно: на межбанке курс доллара вырос

В понедельник, 23 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,255/23,275, к закрытию котировки составили 23,265/23,28.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,255, максимальные – 23,27. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,275, максимальные – 23,29.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 25,7735/25,7956, к закрытию котировки составили 25,7939/25,8082.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3735/0,3739, к закрытию котировки составили 0,3734/0,3741.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"