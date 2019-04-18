Независимые аудиторы одобрили финотчетность НБУ

Национальный банк Украины завершил процесс подготовки годовой финансовой отчетности за 2018 год для утверждения Советом НБУ, говорится в сообщении регулятора.

Консолидированную финансовую отчетность 16 апреля подписали правление НБУ, глава Нацбанка Яков Смолий, главный бухгалтер НБУ Богдан Лукасевич и директор департамента финансового контроллинга НБУ Олег Стринжа.

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Со стороны внешнего аудитора отчетности подписали партнеры по аудиту компании Делойт энд Туш ЮСК в Украине Евгений Заноза и Наталья Самойлова.

Отчетность получила положительное заключение независимого аудитора без оговорок, отметили в Нацбанке.

"Согласно заключению компании Делойт энд Туш ЮСК, консолидированная финансовая отчетность НБУ достоверно и во всех аспектах отражает его финансовое состояние на конец дня 31 декабря 2018 года, а также результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)", - говорится в сообщении.



Согласно украинскому законодательству, годовая консолидированная финансовая отчетность вместе с аудиторским отчетом должна быть утверждена Советом НБУ не позднее 30 апреля 2019 года. После утверждения этот документ будет опубликован на официальном сайте Нацбанка.