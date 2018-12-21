Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
21.12.2018, 15:44

НБУ увеличит выпуск платежных карт

НБУ увеличит выпуск платежных карт

В 2019 году планируют увеличить долю национальной платежной системы в общем объеме безналичных операций

Почти 95% всех торговых терминалов в Украине сегодня принимают платежные карты Национальной платежной системы Простір. Об єтом сообщает пресс-служба Национального банка Украині (НБУ).

Как отмечают в Нацбанке, на сегодняшний день в платежный рынок введены современные технологии бесконтактной оплаты, двухфакторной аутентификации платежей в Интернете, межбанковские р2р-переводы и значительно расширен продуктовый ряд системы.

Реклама

"Согласно стратегии развития НПС Простір, в 2019 году мы планируем активизировать эмиссию наших платежных карт и увеличить долю национальной системы в общем объеме безналичных операций", - отметил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский во время ежегодной встречи с участниками платежного рынка.

По его словам, это станет возможным благодаря внедрению в НПС Простір современных технологий (в частности, версии протокола 3DSecure 2.0, технологии токенизации платежных карт), повышению уровня осведомленности и лояльности к бренду Простір, а также усилению доверия со стороны потенциальных и существующих пользователей платежных карт национальной платежной системы к безналичным расчетам.

Особое внимание на встрече было уделено соглашению между НПС Простір и UnionPay International о выпуске кобейдж-карточек, заключенному недавно. Проект позволит вывести карты НПС Простір на международный уровень за счет поддержки трансграничных операций во всей платежной инфраструктуре UnionPay и даст возможность предложить украинским банкам новые продукты и усилить конкуренцию на платежном рынке Украины.

НПС Простір - это национальная система розничных платежей, созданная Национальным банком Украины, расчеты в которой осуществляются с помощью платежных карточек на территории Украины.

На сегодня участниками системы является национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" и 50 банков. Общее количество платежных карт системы составляет более 630 тыс. шт.

С применением платежных карточек НПС Простір за прошлый год осуществлено 10,7 млн операций на сумму 16,3 млрд грн.

Отправить:
Распечатать:
Теги: нпс простір, платежные карты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 