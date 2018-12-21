НБУ увеличит выпуск платежных карт

Почти 95% всех торговых терминалов в Украине сегодня принимают платежные карты Национальной платежной системы Простір. Об єтом сообщает пресс-служба Национального банка Украині (НБУ).

Как отмечают в Нацбанке, на сегодняшний день в платежный рынок введены современные технологии бесконтактной оплаты, двухфакторной аутентификации платежей в Интернете, межбанковские р2р-переводы и значительно расширен продуктовый ряд системы.

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"Согласно стратегии развития НПС Простір, в 2019 году мы планируем активизировать эмиссию наших платежных карт и увеличить долю национальной системы в общем объеме безналичных операций", - отметил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский во время ежегодной встречи с участниками платежного рынка.

По его словам, это станет возможным благодаря внедрению в НПС Простір современных технологий (в частности, версии протокола 3DSecure 2.0, технологии токенизации платежных карт), повышению уровня осведомленности и лояльности к бренду Простір, а также усилению доверия со стороны потенциальных и существующих пользователей платежных карт национальной платежной системы к безналичным расчетам.

Особое внимание на встрече было уделено соглашению между НПС Простір и UnionPay International о выпуске кобейдж-карточек, заключенному недавно. Проект позволит вывести карты НПС Простір на международный уровень за счет поддержки трансграничных операций во всей платежной инфраструктуре UnionPay и даст возможность предложить украинским банкам новые продукты и усилить конкуренцию на платежном рынке Украины.

НПС Простір - это национальная система розничных платежей, созданная Национальным банком Украины, расчеты в которой осуществляются с помощью платежных карточек на территории Украины.

На сегодня участниками системы является национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" и 50 банков. Общее количество платежных карт системы составляет более 630 тыс. шт.

С применением платежных карточек НПС Простір за прошлый год осуществлено 10,7 млн операций на сумму 16,3 млрд грн.