Объем ОВГЗ в банках превысил безопасный порог – глава НБУ

Предел портфеля облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в банковской системе до наступления эффекта вытеснения в 35% от депозитов нарушен. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью Интерфакс-Украина.

"Сегодня эта граница уже превышена – это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения", – сказал он.

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Шевченко подчеркнул, что НБУ по-прежнему будет избегать финансирования дефицита госбюджета.

"Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета". Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта", – заявил глава НБУ.

Эффект вытеснения – эффект стимулирующей фискальной политики государства. Увеличивая размеры госрасходов, правительство выходит на денежный рынок, чтобы профинансировать бюджетный дефицит. Рост спроса на деньги на финансовом рынке приводит к росту процентной ставки, что неизбежно снизит спрос на инвестиции в реальном секторе экономики. Увеличение госрасходов, в том числе госинвестиций, приводит к вытеснению частных инвестиций.

В 2020 году портфель ОВГЗ в собственности банков вырос с 334,3 млрд грн до 514,5 млрд грн, с начала этого года он увеличился на 0,7% – до 518,2 млрд грн. В результате доля банков в общей структуре держателей ОВГЗ увеличилась до 52% с 40,6% на начало 2020 года.

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Юрий Тарасовский

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