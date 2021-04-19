Объем ОВГЗ в банках превысил безопасный порог – глава НБУ
Предел портфеля облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в банковской системе до наступления эффекта вытеснения в 35% от депозитов нарушен. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью Интерфакс-Украина.
"Сегодня эта граница уже превышена – это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения", – сказал он.
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Шевченко подчеркнул, что НБУ по-прежнему будет избегать финансирования дефицита госбюджета.
"Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета". Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта", – заявил глава НБУ.
- В 2020 году портфель ОВГЗ в собственности банков вырос с 334,3 млрд грн до 514,5 млрд грн, с начала этого года он увеличился на 0,7% – до 518,2 млрд грн. В результате доля банков в общей структуре держателей ОВГЗ увеличилась до 52% с 40,6% на начало 2020 года.
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