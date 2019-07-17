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17.07.2019, 10:53

Обнародован обновленный список должников банков-банкротов

Обнародован обновленный список должников банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов обновил данные о должниках неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обнародовал список всех заемщиков, руководителей и бывших акционеров неплатежеспособных банков, которые еще должны вернуть свои долги согласно решению судов.

Как отмечают в пресс-службе ФГВФЛ, перечень содержит сведения о всех должниках (как физических, так и юридических лицах), независимо от размера их задолженности, которые на 1 июля не погасили в полном объеме сумму долга, определенную к взысканию судебными решениями. Поиск возможен по названию банка и по размеру долга.

"Учитывая то, что одной из функций Фонда является продажа прав требования к должникам банков, и после продажи права требования Фонд не получает информацию о его состоянии от новых кредиторов, такие должники не включаются в списки, опубликованные Фондом", - уточнили в ФГВФЛ.

В Фонде напоминают, что от возвращения кредитов неплатежеспособным банкам напрямую зависит удовлетворение требований кредиторов этих банков.

Списки составлены в соответствии с положениями статьи 6 Закона Украины "О доступе к судебным решениям" и содержат информацию, объявленную публично при произнесении судом судебных решений. Впервые ФГВФЛ опубликовал список на своем официальном сайте в марте 2019 года, данные обновляются ежеквартально.

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Теги: должники, фгвфл, банк-банкрот, список должников
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