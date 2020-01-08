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Обзор рынка депозитов. Процентные ставки снизились

Обзор рынка депозитов. Процентные ставки снизились
08.01.2020, 09:04

Мы регулярно проводим обзор актуальных процентных ставок по банковским вкладам. Что происходило на рынке депозитов с 23 декабря по 7 января

По результатам последних двух недель доходность банковских депозитов снизилась для всех валют. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 8.01.2020). Снизили депозитные ставки Мисто Банк, Укргазбанк и Банк Пиреус.

 Средние ставки по депозитам в гривне

Гривневые вклады существенно снизили доходность (до 0,19 п.п). Лидерами падения ставок стали бессрочные сбережения, их средняя ставка упала на 0,19 п.п. и составляет 7,45% годовых. Следующими просели в цене депозиты сроком от месяца до 3 (на 0,18 п.п. до 11,13% годовых). Вклады на периоды до месяца подешевели на 0,17 п.п. до 9,43% годовых. Депозиты на срок свыше года подешевели на 0,11 п.п. до 13,27% годовых. Вклады периодом от 3 до 6месяцев сбросили 0,07 п.п. и предлагают 13,53% годовых. Сбережения сроком от полугода до года опустили стоимость на 0,04 п.п. до 14,16% годовых.

 Средние ставки по депозитам в долларах

Максимально подешевели долларовые депозиты на сроки от 1 до 3 месяцев (на 0,12 п.п. до 1,11% годовых). Менее существенно потеряли сбережения периодом свыше года - 0,11 п.п., и предлагают 2,60% годовых. Вклады на срок от полугода до года подешевели на 0,09 п.п. до 2,44% годовых. Депозиты на периоды до месяца сбросили 0,08 п.п. и предоставляют 0,98% годовых. Доходность вкладов периодом от 3 месяцев полугода снизилась на 0,07 п.п. и составляет 1,95% годовых. Бессрочные сбережения подешевели минимально, на 0,02 п.п. до 0,51% годовых.

 Средние ставки по депозитам в евро

Сбережения в евро максимально убавили в цене на периоды от месяца до 3 (на 0,14 п.п. до 1,06% годовых). Менее просели в ставках вклады на сроки свыше года, на 0,12 п.п., их средняя доходность составляет 1,81% годовых. Вклады сроком до месяца подешевели на 0,10 п.п. до 0,68% годовых. Депозиты периодом от 3 до 6 месяцев сбросили 0,07 п.п. и предлагают 1,27% годовых. Депозиты периодом от полугода до года снизили стоимость на 0,06 п.п. до 1,71% годовых. Доходность бессрочных сбережений опустилась на 0,02 п.п. и составляет 0,40% годовых.

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