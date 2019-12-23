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Обзор рынка депозитов. Процентные ставки упали для всех валют

Обзор рынка депозитов. Процентные ставки упали для всех валют
23.12.2019, 09:02

Каждую неделю мы делаем обзор актуальных процентных ставок по банковским вкладам. Что происходило на рынке депозитов с 16 по 22 декабря

По результатам прошедшей недели доходность банковских депозитов снизилась для всех валют. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 23.12.2019). Снизили процентные ставки на прошлой неделе УниверсалБанк, МТБ Банк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и банк Юнекс.

Средние ставки по депозитам в гривне

Гривневые вклады опустили доходность достаточно заметно.  Лидерами падения ставок стали сбережения сроком от 3 месяцев до 6, их средняя ставка упала на 0,40 п.п. и составляет 13,60% годовых. Следующими просели в цене депозиты сроком от 6 месяцев до полугода (на 0,31 п.п. до 14,20% годовых). Вклады на периоды свыше года подешевели на 0,30 п.п. до 13,38% годовых. Менее заметно опустили ставки депозиты на срок от месяца до 3 (на 0,23 п.п. до 11,32% годовых). Вклады периодом до месяца сбросили 0,17 п.п. и предлагают 9,60% годовых. Бессрочные сбережения опустили стоимость на 0,06 п.п. до 7,64% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Максимально подешевели долларовые депозиты на сроки от 3 до 6 месяцев (на 0,10 п.п. до 2,02% годовых). Менее существенно потеряли сбережения периодом свыше года, 0,05 п.п. и предлагают 2,71% годовых. Вклады на срок от полугода до года подешевели на 0,04 п.п. до 2,53% годовых. Депозиты на периоды от месяца до 3 сбросили 0,01 п.п. и предоставляют 1,23% годовых. Не претерпели изменений в ставках периоды менее месяца (1,07%), а также бессрочные сбережения (0,53%).

Средние ставки по депозитам в евро

Максимально упала средняя ставка для депозитов в евро также, как для гривни и для доллара, на сроки от 3 до 6 месяцев (на 0,07 п.п. до 1,33% годовых). Менее просели в ставках вклады на срок свыше года, на 0,06 п.п., их средняя доходность составляет 1,93% годовых. Депозиты периодом от полугода до года подешевели на 0,04 п.п. до 1,77% годовых. Доходность бессрочных сбережений опустилась на 0,02 п.п. и составляет 0,42% годовых. Вклады сроком до месяца по-прежнему предлагают 0,78% годовых. И только депозиты на периоды от месяца до 3 подняли ставки (на 0,01 п.п. до 1,20% годовых).

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