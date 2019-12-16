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Обзор рынка депозитов: валютные вклады дорожают

Обзор рынка депозитов: валютные вклады дорожают
16.12.2019, 09:00

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 16.12.2019)

По итогам прошлой недели  доходность банковских депозитов в гривне снизилась. А вклады в долларах и евро подняли процентные ставки. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 16.12.2019).

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально снизили доходность вклады сроком от месяца до 3, на 0,15 п.п. до 11,55% годовых. Синхронно опустили средние ставки вклады на периоды от 3 месяцев до полугода и до года (на 0,06 п.п. до 14,0% и до 14,51% годовых соответственно). Подешевели и депозиты для периодов свыше года (на 0,05 п.п. до 13,69% годовых). Не изменились средние ставки для депозитов на сроки менее месяца (9,77%) и для бессрочных сбережений (7,70%).

Средние ставки по депозитам в долларах

Долларовые сбережения незначительно повысили средние ставки, на 0,01 п.п., для периодов от месяца до 3 (1,24%), от 6 до 12 месяцев (2,57%) и свыше 12 месяцев (2,75%). Не претерпели изменений в ставках периоды менее месяца (1,07%) и от 3 месяцев до 6 (2,11%). Бессрочные сбережения предлагают 0,53% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,44% годовых. Вклады сроком до месяца предоставляют доходность 0,78% годовых. Синхронно выросла доходность депозитов на периоды от месяца до 3 и свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 1,19% и до 1,99% годовых соответственно). Вклады на срок до полугода подорожали на 0,01 п.п. до 1,40% годовых. А сбережения периодом свыше полугода набрали 0,03 п.п. и предлагают 1,81% годовых.

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депозиты процентные ставки
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