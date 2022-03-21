Один из крупнейших шведских банков SEB решил уйти из России
Шведский банк SEB AB заявил, что не может продолжать деятельность в России в нынешних условиях и начал ее сворачивать, пишет Bloomberg.
"Это будет делаться ответственно и упорядоченно, согласно нормативно-правовым обязательствам", – сказал агентству представитель банка Никлас Магнуссон.
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Банк подчеркнул, что речь идет не о временной приостановке деятельности, а о полном, хотя и постепенном, выходе с рынка, который займет некоторое время.
У банка SEB в России только два офиса – в Москве и Санкт-Петербурге, там работают 80 сотрудников. Банк обслуживает исключительно иностранные компании из Северной Европы, Германии и Великобритании, работающие в РФ. Массовый бойкот российского рынка со стороны западного бизнеса сокращает потребность в банковских услугах.
В 2021 году активы SEB в России составили $705 млн.
- SEB присоединился к растущему списку европейских банков, которые решили пересмотреть свое присутствие в России, сокращают деятельность или полностью выходят с российского рынка. В прошлый четверг австрийский Raiffeisen Bank International заявил, что рассматривает возможность выхода из России, несмотря на то, что это один из ее наиболее прибыльных рынков.
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