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Официально: Суд запретил ПриватБанку проводить закрытый конкурс на нового главу

26.02.2021, 09:43
Официально: Суд запретил ПриватБанку проводить закрытый конкурс на нового главу - Фото
Приватбанк (Фото: ЕРА)

Хозяйственный суд Киева опубликовал решение по делу по иску профсоюза ПриватБанка, которым запретил финансовому учреждению проводить конкурс на должность председателя правления.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.

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В суде отметили, что в случае проведения конкурса его результаты могут признать незаконными, что приведет к необходимости принятия других мер в т.ч. судебной защиты подачи иска об обжаловании результатов конкурса.

"Это приведет к необходимости новых исков, невозможности исполнения решения суда в случае удовлетворения иска, а также может вызвать необходимость обращения истца с другим иском для защиты его нарушенных прав", – говорится в выводах суда.

Таким образом, суд решил запретить проведение конкурса на должность главы правления ПриватБанка.

"Обеспечить иск путем запрета Акционерному обществу "Коммерческий банк "Приватбанк"... и Кабинета Министров Украины ... до вступления решения по делу в законную силу совершать любые действия по избранию и назначению председателя правления акционерного общества "Коммерческий банк "Приватбанк".

Требованием профсоюза было также обязать Кабмин провести конкурсный отбор председателя правления согласно постановлению Кабмина № 927 "О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики".

  • 23 января истек срок действия контракта ПриватБанка с прежним предправления Петром Крумханзлом. Он возглавлял банк в течение последних трех лет. Обязанности главы банка на время конкурса исполняет член правления Привата Анна Самарина.
  • 25 февраля Хозяйственный суд Киева остановил конкурс на должность нового председателя правления ПриватБанка. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника в банке.Как уточнил один из собеседников, суд таким образом удовлетворил заявление об обеспечении иска Профсоюза ПриватБанка, который требует отменить конкурс в целом. Глава Профсоюза Максим Шевченко подтвердил LIGA.net эту информацию.

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Наталия Софиенко
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