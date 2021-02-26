Официально: Суд запретил ПриватБанку проводить закрытый конкурс на нового главу

Хозяйственный суд Киева опубликовал решение по делу по иску профсоюза ПриватБанка, которым запретил финансовому учреждению проводить конкурс на должность председателя правления.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.

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В суде отметили, что в случае проведения конкурса его результаты могут признать незаконными, что приведет к необходимости принятия других мер в т.ч. судебной защиты подачи иска об обжаловании результатов конкурса.

"Это приведет к необходимости новых исков, невозможности исполнения решения суда в случае удовлетворения иска, а также может вызвать необходимость обращения истца с другим иском для защиты его нарушенных прав", – говорится в выводах суда.

Таким образом, суд решил запретить проведение конкурса на должность главы правления ПриватБанка.

"Обеспечить иск путем запрета Акционерному обществу "Коммерческий банк "Приватбанк"... и Кабинета Министров Украины ... до вступления решения по делу в законную силу совершать любые действия по избранию и назначению председателя правления акционерного общества "Коммерческий банк "Приватбанк".

Требованием профсоюза было также обязать Кабмин провести конкурсный отбор председателя правления согласно постановлению Кабмина № 927 "О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики".

23 января истек срок действия контракта ПриватБанка с прежним предправления Петром Крумханзлом. Он возглавлял банк в течение последних трех лет. Обязанности главы банка на время конкурса исполняет член правления Привата Анна Самарина.

25 февраля Хозяйственный суд Киева остановил конкурс на должность нового председателя правления ПриватБанка. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника в банке.Как уточнил один из собеседников, суд таким образом удовлетворил заявление об обеспечении иска Профсоюза ПриватБанка, который требует отменить конкурс в целом. Глава Профсоюза Максим Шевченко подтвердил LIGA.net эту информацию.

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Наталия Софиенко

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