Официальный курс доллара впервые за всю историю превысил 37 грн

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Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 14 декабря курс гривни по отношению к доллару снизился еще на 4 коп. — до 37,0245 грн/$. Относительно евро национальная валюта подорожала на 1 коп. – 39,9217 грн/евро.

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