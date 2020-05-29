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Ожидания банкиров резко ухудшились. Что показал опрос НБУ о финансовых рисках

Ожидания банкиров резко ухудшились. Что показал опрос НБУ о финансовых рисках
29.05.2020, 17:00

По данным опроса НБУ, доля опрошенных банкиров, которые ожидают ухудшения состояния финсектора в следующие полгода, выросла с 4% (в ноябре) до 71%

Более половины финансовых учреждений Украины считают состояние финансового сектора удовлетворительным. Об этом свидетельствуют результаты "Опрос о системных рисках финансового сектора" за май 2020 года, сообщает пресс-служба Национального банка.

Как отметили в НБУ, несмотря на ухудшение оценки респондентов, если сравнить с предыдущим опросом, проведенным в ноябре, около трети руководителей до сих пор оптимистично оценивают текущее состояние дел в финансовом секторе.

В то же время доля респондентов, которые считают общий уровень риска высоким или очень высоким, выросла с 23% в ноябре 2019 до 37% в мае 2020 года.

Стремительно выросла доля опрошенных, которые ожидают ухудшения состояния финансового сектора в следующие полгода (в ноябре было 4%, сейчас - 71%).

Резко ухудшилась оценка банками рисков, связанных с уровнем экономической активности и динамикой цен на сырьевые товары - эти факторы впервые с начала опроса (май 2018) попали в топ самых больших рисков, вытеснив оттуда уровень защиты прав кредиторов и инвесторов, а также состояние дел с международными финансовыми организациями.

Первенство в списке крупнейших рисков, как и по результатам четырех предыдущих опросов, сохраняет фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы. Всего в пятерку крупнейших факторов риска (тех, что оказались самыми значительными за совокупную оценку респондентами в категориях "очень высокий" и "высокий" риск) вошли:

  • коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы;
  • уровень экономической активности;
  • динамика мировых цен на сырьевые товары;
  • мошенничество и кибернетические угрозы;
  • политическая ситуация в Украине.

В то же время фактором низкого риска для финансового сектора финучреждения определили возможность банкротства и/или существенных финансовых трудностей. Финучреждения также стали осторожнее - их склонность к риску существенно снизилась, о чем отметили 42% опрошенных топменеджеров.

Опрос проводился с 12 по 25 мая 2020 года. Участие в нем приняли руководители 18 банков, шести страховых и три инвестиционные компании. Следующее опрос будет опубликован в ноябре 2020 года.
Юрий Тарасовский
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