Олигарха Павла Фукса обвиняют в лондонском суде в мошенничестве

Высокий суд Лондона рассматривает жалобу Казахстанского БТА Банка на попытку украинско-российского бизнесмена Павла Фукса избежать возврата более $55 млн задолженности за выкупленную в 2009 году 50%-ю долю в башне "Евразия" в Москва-Сити. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на данные судебного реестра.

Долг подтвержден решением Лондонского международного арбитражного суда, который в 2017 году обязал принадлежащую Фуксу компанию MCG International Holding Limited выплатить сумму в пользу БТА. Однако, как утверждает банк в исковых материалах, Фукс, действуя умышленно, с мошенническим умыслом, путем серии изменений в корпоративных структурах подконтрольных оффшорных компаний искусственно перераспределил активы таким образом, что компания MCG теперь не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства.

В проекте строительства московского небоскреба Фукс являлся бизнес-партнером экс-владельца БТА Мухтара Аблязова, который выводил из банка деньги через 900 оффшорных компаний и инвестировал в личные проекты. Английский суд признал Аблязова мошенником и приговорил его к 22 месяцам тюрьмы с обязательством выплатить БТА банку $4,3 млрд.

По словам юристов БТА, банк тщательно проверяет все сделки, даже косвенно связанные с Аблязовым. Из $6 млрд, выведенных банкиром, удалось вернуть более $1,5 млрд.

Аблязов находится в розыске по уголовным производствам в Украине и России, а также по вступившим в силу приговорам в Казахстане и Великобритании. Если английский суд подтвердит, что бизнес Фукса хоть частично построен на "грязные" деньги Аблязова, это может сделать "токсичным" уже самого Фукса, пишет издание.

В БТА банке не опровергли информацию о своих претензиях к Фуксу, но от комментариев отказались. Сам Фукс не ответил на запрос БЦ.