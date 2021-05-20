Ощадбанк через суд забрал доменное имя у "дочки" российского Сбербанка

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение, которым был удовлетворен иск АО "Ощадбанк" к ПАО "Сбербанк" и ПАО "Сбербанк России", передает пресс-служба суда.

Соответствующее решение принято в деле по иску Ощадбанка к Сбербанку и Сбербанку России, а также ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" и ФЛП Олейникова И.В. о прекращении нарушения прав.

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Решением суда запрещено обществу Сбербанк незаконно использовать товарный знак Сбербанк по свидетельству Украины, владельцем которого является Ощадбанк. Кроме того, обязано ФЛП Олейникова И.В. осуществить переделегирование доменного имени sberbank.ua в пользу Ощадбанка.

Рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых было проведено три экспертизы.

Ощадбанк настаивал на незаконности переименования украинской "дочки" Сбербанка России на Сбербанк и заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности еще с января 2016 года. В Ощадбанке считают, что Сбербанк России незаконно использует торговую марку "СБЕРБАНК", что может вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение.

18 апреля 2017 года Хозяйственный суд Киева вынес решение, согласно которому десять торговых марок украинской "дочки" Сбербанка России признаны недействительными. В частности, суд запретил Сбербанку использовать торговую марку "СБЕРБАНК". В ответ Сбербанк России подал встречный иск, который 10 августа 2020 года решен в пользу Ощадбанка.

10 июля 2020 года Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России и отстоял свои права на торговую марку "СБЕРБАНК".

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Наталия Софиенко

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