Ощадбанк и ПриватБанк возобновляют работу в деоккупированных городах Харьковской области

Государственные Ощадбанк и ПриватБанк возобновляют предоставление банковских услуг в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Ощадбанк с 20 сентября начнет организовывать поездки автобусами жителей Купянска в филиалы банка в Чугуеве и Харькове.

В Балаклее первое отделение откроется 19-20 сентября. Оно будет обслуживать город и близлежащие села. В Шевченково первый филиал откроется в конце сентября.

В Золочеве и Дергачах уже работают первые банкоматы Ощадбанка. До конца месяца заработают банкоматы в Красном Донце, Андреевке и Балаклее.

Также в Дергачах Ощадбанк запустит услугу "Деньги на кассе". Ею можно воспользоваться в торгово-сервисных предприятиях.

Первое отделения ПриватБанка на освобожденных территориях Харьковской области откроется 25 сентября в Дергачах. Отделения в Балаклее, Шевченково, Золочеве, Волчанске и Большом Бурлуке откроются на протяжении октября.

В Дергачах и Золочеве уже работают четыре банкомата Приватбанка. Идет работа над запуском еще 17 банкоматов на деоккупированных территориях.

В Дергачах и Золочеве также работают три терминала с сервисом "Наличность на кассе".

13 сентября в освобожденную Балаклею вернулись Новая Почта и Укрпошта.

16 сентября в освобожденном Изюме заработало отделение Новой Почты.

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Роман Бриль

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