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Ощадбанк и ПриватБанк возобновляют работу в деоккупированных городах Харьковской области

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 11:44
Ощадбанк и ПриватБанк возобновляют работу в деоккупированных городах Харьковской области - Фото
Фото: Ощадбанк/Facebook

Государственные Ощадбанк и ПриватБанк возобновляют предоставление банковских услуг в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.   

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Ощадбанк с 20 сентября начнет организовывать поездки автобусами жителей Купянска в филиалы банка в Чугуеве и Харькове. 

В Балаклее первое отделение откроется 19-20 сентября. Оно будет обслуживать город и близлежащие села. В Шевченково первый филиал откроется в конце сентября.  

В Золочеве и Дергачах уже работают первые банкоматы Ощадбанка. До конца месяца заработают банкоматы в Красном Донце, Андреевке и Балаклее.  

Также в Дергачах Ощадбанк запустит услугу "Деньги на кассе". Ею можно воспользоваться в торгово-сервисных предприятиях. 

Ощадбанк и ПриватБанк возобновляют работу в деоккупированных городах Харьковской области

Первое отделения ПриватБанка на освобожденных территориях Харьковской области откроется 25 сентября в Дергачах. Отделения в Балаклее, Шевченково, Золочеве, Волчанске и Большом Бурлуке откроются на протяжении октября. 

В Дергачах и Золочеве уже работают четыре банкомата Приватбанка. Идет работа над запуском еще 17 банкоматов на деоккупированных территориях. 

В Дергачах и Золочеве также работают три терминала с сервисом "Наличность на кассе". 

Ощадбанк и ПриватБанк возобновляют работу в деоккупированных городах Харьковской области

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Роман Бриль
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