Ощадбанк отказал Центрэнерго в миллиардном кредите на закупку топлива

Государственный Ощадбанк отказал Центрэнерго в предоставлении кредита для закупки топлива. Об этом сообщила Энергореформа со ссылкой на пресс-службу компании.

"Ощадбанк прислал нам официальное письмо с отказом, ожидаем ответа от Укргазбанка", - цитирует издание заявление пресс-службы Центрэнерго.

Банк аргументировал свое решение не соответствием требований внутренних нормативных документов ключевым факторам риска, связанных с предоставлением кредита, говорится в сообщении.

В июне Центрэнерго анонсировала планы привлечь кредит на общую сумму в 1,3 млрд грн у двух госбанков: Ощадбанка и Укргазбанка.

Компания испытывает дефицит оборотных средств из-за задолженности в 1,4 млрд грн со стороны госпредприятия Энергорынок за отпущенную электроэнергию.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец обещала от имени министерства способствовать Центрэнерго в переговорах с государственными банками о получении кредита.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.