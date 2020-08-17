Ощадбанк отказал Центрэнерго в миллиардном кредите на закупку топлива
Государственный Ощадбанк отказал Центрэнерго в предоставлении кредита для закупки топлива. Об этом сообщила Энергореформа со ссылкой на пресс-службу компании.
"Ощадбанк прислал нам официальное письмо с отказом, ожидаем ответа от Укргазбанка", - цитирует издание заявление пресс-службы Центрэнерго.
Банк аргументировал свое решение не соответствием требований внутренних нормативных документов ключевым факторам риска, связанных с предоставлением кредита, говорится в сообщении.
В июне Центрэнерго анонсировала планы привлечь кредит на общую сумму в 1,3 млрд грн у двух госбанков: Ощадбанка и Укргазбанка.
Компания испытывает дефицит оборотных средств из-за задолженности в 1,4 млрд грн со стороны госпредприятия Энергорынок за отпущенную электроэнергию.
Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец обещала от имени министерства способствовать Центрэнерго в переговорах с государственными банками о получении кредита.
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