Ощадбанк отсудил очередные миллионы у группы Креатив

Хозяйственный суд Кировоградской области удовлетворил в полном объеме исковые требования Ощадбанка к ООО Регионпродукт-Украина (имущественный поручитель обанкротившейся группы Креатив).

Речь идет об обращении взыскания на предмет залога для удовлетворения требований банка в размере более $4,5 млн, сообщает пресс-служба банка.

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Суд принял решение 27 декабря 2018 года. Официально оно было опубликовано 3 января 2019-го.

Банк намерен и дальше принимать меры для принудительного возврата долгов группы Креатив.

С 2015 года Ощадбанк подал в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о взыскании задолженности с Креатива и его поручителей - экс-депутата Станислава Березкина и объявленного в розыск бывшего директора Юрия Давыдова.

На данный момент суды постановили выплатить Ощадбанку $212,7 млн, 12,7 млн евро и 255 млн грн, отмечают в финучреждении.

В октябре 2018-го Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что народный депутат Станислав Березкин вместе с родственниками и бизнес-партнерами в 2013 году завладел средствами государственного банка под предлогом получения кредита. Сумма ущерба - $20 млн.

По данным следствия, в 2013-2015 гг. должностные лица Креатива вступили в сговор с должностными лицами Ощадбанка и подделали документы на получение кредита, после чего все деньги вывели в Белиз и Швейцарию.

Всего Березкин и Давыдов должны Ощадбанку $300 млн по фиктивным кредитам.

Процедура банкротства Креатива началась летом 2016 года. На тот момент холдинг был должен банкам $630 млн.