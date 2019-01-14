Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Мэр Гданьска, на которого напали с ножом, скончался
14.01.2019, 15:52

Ощадбанк отсудил очередные миллионы у группы Креатив

Ощадбанк отсудил очередные миллионы у группы Креатив

Суд принял решение о взыскании с обанкротившейся группы Креатив более $4,5 млн в пользу Ощадбанка

Хозяйственный суд Кировоградской области удовлетворил в полном объеме исковые требования Ощадбанка к ООО Регионпродукт-Украина (имущественный поручитель обанкротившейся группы Креатив).

Речь идет об обращении взыскания на предмет залога для удовлетворения требований банка в размере более $4,5 млн, сообщает пресс-служба банка.

Реклама

Суд принял решение 27 декабря 2018 года. Официально оно было опубликовано 3 января 2019-го.

Банк намерен и дальше принимать меры для принудительного возврата долгов группы Креатив.

С 2015 года Ощадбанк подал в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о взыскании задолженности с Креатива и его поручителей - экс-депутата Станислава Березкина и объявленного в розыск бывшего директора Юрия Давыдова.

На данный момент суды постановили выплатить Ощадбанку $212,7 млн, 12,7 млн евро и 255 млн грн, отмечают в финучреждении.

В октябре 2018-го Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что народный депутат Станислав Березкин вместе с родственниками и бизнес-партнерами в 2013 году завладел средствами государственного банка под предлогом получения кредита. Сумма ущерба - $20 млн.

По данным следствия, в 2013-2015 гг. должностные лица Креатива вступили в сговор с должностными лицами Ощадбанка и подделали документы на получение кредита, после чего все деньги вывели в Белиз и Швейцарию.

Всего Березкин и Давыдов должны Ощадбанку $300 млн по фиктивным кредитам.

Процедура банкротства Креатива началась летом 2016 года. На тот момент холдинг был должен банкам $630 млн.

Реклама
Отправить:
Распечатать:
Теги: Ощадбанк, Креатив, Юрий Давыдов, Станислав Березкин, группа Креатив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 