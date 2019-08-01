Ощадбанк отсудил у Жеваго акции пяти заводов АвтоКрАЗа

Ощадбанк отсудил у АвтоКрАЗа Константина Жеваго акции пяти предприятий за долги в 899,4 млн грн.

Как сообщает Finbalance, Северный апелляционный Хозсуд оставил в силе решение Хозяйственного суда судка Киева, которым был удовлетворен иск Ощадбанка.

Согласно документу, госбанк взыскал за долги с АвтоКрАЗа акции Токмакского кузнечно-штамповочного завода, Херсонского завода карданных валов, Симферопольского завода авторулей и Каменец-Подольскавтоагрегата.

По решению суда, Ощадбанк может продать эти активы в рамках процедуры исполнительного производства.

Напомним, в марте 2016 года Ощадбанк отсудил 32,7% акций АвтоКрАЗа номинальной стоимостью 185 млн грн в счет погашения долга по этому же кредитному договору.

В январе 2019 года Северный апелляционный Хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу АвтоКраза и оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции, которым было открыто дело о банкротстве компании по иску Ощадбанка.