Ощадбанк подключил все сервисы SWIFT gpi

Государственный Ощадбанк завершил подключение всех существующих сервисов SWIFT gpi, и сегодня банк - единственный банк в Украине, использующий эту глобальную технологию при осуществлении трансграничных расчетов, сообщает пресс-служба Ощадбанка.

"Сервис gSRP соответствует современным требованиям при работе с мошенническими операциями, когда банку нужно немедленно реагировать на несанкционированные списания и останавливать мошеннические транзакции. Новые технологии, используемые в gSRP, оставляют в прошлом неэффективные долгосрочные коммуникации и переписки с банками-корреспондентами и значительно уменьшают операционные риски. Запрос на остановке платежа направляется непосредственно в систему слежения Tracker, и платеж останавливается на любом этапе перевода до момента завершения транзакции", - отметил зампред правления Ощадбанка Евгений Драчко-Ермоленко.

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В августе 2018 года Ощадбанк начал использовать глобальную технологию SWIFT gpi. В банке заявляют, что благодаря этому сервису международные расчеты стали быстрее и прозрачнее, а приложение gpi Tracker дает возможность банку отслеживать международные платежи в режиме онлайн. Почти половина gpi-платежей зачисляется в течение 30 минут, почти 100% платежей - в течение 24 часов.

Ощадбанк поддерживает связи с 182 банками мира для осуществления международных переводов методом с покрытием, подчеркнули в пресс-службе.

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Прогнозируется, что до конца 2020 года SWIFT gpi станет стандартом для всех трансграничных платежей.