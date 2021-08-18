Ощадбанк получил разрешение на открытые зала игровых автоматов в киевском отеле

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала государственному Ощадбанку разрешение на открытие зала игровых автоматов или букмекерской конторы в киевском отеле Ramada Encore Kyiv. Соответствующий документ опубликован на сайте комиссии.

Игорный зал, площадью 1008 кв.м., будет расположен на втором этаже корпуса №3 отеля, который находится по адресу ул. Столичное шоссе 103. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Ramada Encore Kyiv имеет категорию "четыре звезды".

Согласно документу, Ощадбанк подал в КРАИЛ заявку на получение разрешения 10 августа. Рассмотрение заявки и принятие положительно решения заняло шесть дней.

По данным КРАИЛ, на начало августа в госбюджет поступило более 1 млрд грн от игорного бизнеса. Эти средства пойдут в госфонд и будут направлены на поддержку медицины, спорта, образования, культуры и науки. Половина доходов будут направлены в бюджеты местного самоуправления по местонахождению соответствующего игорного заведения, уточняют в комиссии.

9 июля 2021 года КРАИЛ ввела реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх.

22 июля КРАИЛ выявила более 1000 вебсайтов и 100 наземных заведений, которые организовывают азартные игры в Украине без соответствующих лицензий. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.