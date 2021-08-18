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Ощадбанк получил разрешение на открытые зала игровых автоматов в киевском отеле

18.08.2021, 12:48
Ощадбанк получил разрешение на открытые зала игровых автоматов в киевском отеле - Фото
Фото:depositphotos.com

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала государственному Ощадбанку разрешение на открытие зала игровых автоматов или букмекерской конторы в киевском отеле Ramada Encore Kyiv. Соответствующий документ опубликован на сайте комиссии.   

Игорный зал, площадью 1008 кв.м., будет расположен на втором этаже корпуса №3 отеля, который находится по адресу ул. Столичное шоссе 103. 

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Ramada Encore Kyiv имеет категорию "четыре звезды". 

Согласно документу, Ощадбанк подал в КРАИЛ заявку на получение разрешения 10 августа. Рассмотрение заявки и принятие положительно решения заняло шесть дней.   

По данным КРАИЛ, на начало августа в госбюджет поступило более 1 млрд грн от игорного бизнеса. Эти средства пойдут в госфонд и будут направлены на поддержку медицины, спорта, образования, культуры и науки. Половина доходов будут направлены в бюджеты местного самоуправления по местонахождению соответствующего игорного заведения, уточняют в комиссии. 

  • 22 июля КРАИЛ выявила более 1000 вебсайтов и 100 наземных заведений, которые организовывают азартные игры в Украине без соответствующих лицензий.   

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Роман Брыль
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госбанк игровые автоматы букмекерская контора КРАИЛ
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