Ощадбанк продает два земельных участка под Киевом на берегу Днепра

Государственный Ощадбанк продает через ГП "СЕТАМ" два земельных участка в городе Украинка (Обуховский район, Киевская область). Об этом сказано в сообщении банка.

На аукцион выставлены два земельных участка на берегу Днепра по стартовой цене 302,5 млн грн.

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Общая площадь участков – 43 га. Они предназначены для индивидуального садоводства.

"Земельные участки находятся рядом, что является важным фактором для строительства общей инфраструктуры. Этот лот может заинтересовать многих покупателей, потому что находится почти на самом берегу Днепра и имеет большую площадь", – отметил гендиректор СЕТАМ Александр Мамро.

В 2020 году ГП "СЕТАМ" продало имущества банков и других предприятий на 14 млрд грн.

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Юрий Тарасовский

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