Ощадбанк проиграл спор за двухмиллиардные активы Дельта Банка

Верховный Суд признал сделки между Ощадбанком и Дельта Банком ничтожными и не подлежащими рассмотрению в суде. Об этом пишет Finbalance.

24 октября Верховный Суд отказался удовлетворить заявление Ощадбанка о пересмотре постановления Высшего админсуда от 11.10.2017 г., которым частично удовлетворена кассация Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) и закрыто рассмотрение спора о передаче активов Дельта банка Ощадбанку. Решение было принято несмотря на то, что суды первой и апелляционной инстанции отменили решение ФГВФЛ о признании ничтожными нескольких договоров залога и ипотеки между Дельта Банком и Ощадбанком, заключенными в декабре 2014 года и феврале 2015-го в качестве обеспечения обязательств Дельта Банка по договорам корсчетов.

Верховный Суд пришел к выводу, что "спор о признании противоправными и отмене решений о признании ничтожными сделок, заключенных между Дельта Банком и истцом, не является публично-правовым, и кроме того не может быть рассмотрен в судебном порядке".