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Ощадбанк проиграл спор за двухмиллиардные активы Дельта Банка

Ощадбанк проиграл спор за двухмиллиардные активы Дельта Банка
29.10.2019, 13:43

Верховный Суд отказался пересматривать решения судов предыдущих инстанций

Верховный Суд признал сделки между Ощадбанком и Дельта Банком ничтожными и не подлежащими рассмотрению в суде. Об этом пишет Finbalance.

24 октября Верховный Суд отказался удовлетворить заявление Ощадбанка о пересмотре постановления Высшего админсуда от 11.10.2017 г., которым частично удовлетворена кассация Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) и закрыто рассмотрение спора о передаче активов Дельта банка Ощадбанку. Решение было принято несмотря на то, что суды первой и апелляционной инстанции отменили решение ФГВФЛ о признании ничтожными нескольких договоров залога и ипотеки между Дельта Банком и Ощадбанком, заключенными в декабре 2014 года и феврале 2015-го в качестве обеспечения обязательств Дельта Банка по договорам корсчетов.

Верховный Суд пришел к выводу, что "спор о признании противоправными и отмене решений о признании ничтожными сделок, заключенных между Дельта Банком и истцом, не является публично-правовым, и кроме того не может быть рассмотрен в судебном порядке".

  • Ощадбанк заявлял о денежных требованиях к Дельта Банку на 3,9 млрд грн, а ФГВФЛ признал 3,28 млрд грн и включил их в седьмую очередь. При этом Фонд гарантирования публично обвинял Ощадбанк в сомнительных операциях с активами из Дельта Банка на 2 млрд грн (путем заключения договоров залога активов в качестве обеспечения по обязательствам по договору корсчета).
  • 19 октября 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный постановил, что передача активов Дельта Банка Ощадбанку была незаконной. Тогда в ФГВФЛ отмечали, что постановление хозсуда важно для рассмотрения споров по возврату активов неплатежеспособного Дельта Банка на общую сумму более 2,1 млрд грн.
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