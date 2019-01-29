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29.01.2019, 11:59

Ощадбанк реструктуризирует долги WOG

Ощадбанк реструктуризирует долги WOG

В 2014 году WOG получил от Ощадбанка $20 млн кредита

Государственный Ощадбанк начал процедуру реструктуризации долгов сети АЗС WOG. Об этом сообщает Секретариат финансовой реструктуризации.

Согласно сообщению, открыто два дела о финансовой реструктуризации - в отношении ООО ВОГ Трейдинг и связанного с ним ООО Импорт Транс Сервис.

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Ощадбанк выступает кредитором по обоим делам.

Процедура продлится до 29 апреля 2019 года.

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Напомним, что в 2014 году ВОГ Трейдинг получил кредит от Ощадбанка размером в $20 млн. Об этом говорится в уголовном производстве, зарегистрированном в октябре 2018 года. В ноябре 2018-го в WOG заявляли, что выполняют кредитные обязательства своевременно. Долги WOG были реструктуризированы на десять лет в банке ПУМБ Рината Ахметова и на 15 лет в государственном Укрэксимбанке.

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Теги: кредит, Ощадбанк, wog
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