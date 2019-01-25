Ощадбанк выиграл очередной суд у Креатива

Ленинский районный суд города Кропивницкий полностью удовлетворил иск государственного Ощадбанка к поручителям по обязательствам ЗАО Креатив. Речь идет о взыскании с ответчиков задолженности по кредиту в размере $116 млн и 569 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В финучреждении подчеркнули, что в пользу Ощадбанка принято четыре судебных решения о взыскании с Березкина Н.С. и Давыдова Ю.Г. задолженности ЗАО Креатив и ООО Креатив Агро по всем кредитным договорам, заключенным с банком.

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Общая сумма присужденных к взысканию средств по всем судебным решениям – $328 млн, 12 млн евро, 824 млн грн с Березкина Н.С. и $306 млн, 12 млн евро, 716 млн грн с Давыдова Ю.Г.

С 2015 года Ощадбанк подал в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о взыскании задолженности с Креатива и его поручителей - экс-депутата Станислава Березкина и объявленного в розыск бывшего директора Юрия Давыдова.

На данный момент суды постановили выплатить Ощадбанку $212,7 млн, 12,7 млн евро и 255 млн грн, отмечают в финучреждении.

В октябре 2018-го Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что народный депутат Станислав Березкин вместе с родственниками и бизнес-партнерами в 2013 году завладел средствами государственного банкапод предлогом получения кредита. Сумма ущерба - $20 млн.

По данным следствия, в 2013-2015 гг. должностные лица Креатива вступили в сговор с должностными лицами Ощадбанка и подделали документы на получение кредита, после чего все деньги вывели в Белиз и Швейцарию.

Процедура банкротства Креатива началась летом 2016 года. На тот момент холдинг был должен банкам $630 млн.