Верховный суд поставил точку в споре Ощадбанка и Сбербанка РФ за торговую марку

Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу Сбербанка России и оставил без изменений постановление суда предыдущей инстанции, согласно которому Ощадбанк является единственным законным владельцем торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

"Верховный Суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы "Сбербанка России" и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10.08.2020, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых было проведено три экспертизы.

Ощадбанк настаивал на незаконности переименования украинской "дочки" Сбербанка России на Сбербанк и заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности еще с января 2016 года. В Ощадбанке считают, что Сбербанк России незаконно использует торговую марку "СБЕРБАНК", что может вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение.

18 апреля 2017 года Хозяйственный суд Киева вынес решение, согласно которому десять торговых марок украинской "дочки" Сбербанка России признаны недействительными. В частности, суд запретил Сбербанку использовать торговую марку "СБЕРБАНК". В ответ Сбербанк России подал встречный иск, который 10 августа 2020 года решен в пользу Ощадбанка.

10 июля 2020 года Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России и отстоял свои права на торговую марку "СБЕРБАНК".

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Наталия Софиенко

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