Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России за торговую марку "СБЕРБАНК"

Государственный Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России и отстоял свои права на торговую марку "СБЕРБАНК". Рассмотрение дела длилось более четырех лет, сообщает пресс-служба госбанка.

Во время судебного разбирательства было проведено три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон.

В Ощадбанке отметили, что представители Сбербанка России пытались убедить суд в том, что регистрация Ощадбанком торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины нарушила права Сбербанка России.

В свою очередь Ощадбанк предоставил все необходимые и допустимые доказательства в подтверждение необоснованности требований истца, отмечается в сообщении.

Апелляционная инстанция согласилась с позицией представителей Ощадбанка и отказала в удовлетворении иска Сбербанка России. Решение уже вступило в силу.

Ощадбанк настаивал на незаконности переименования украинской "дочки" Сбербанка России на Сбербанк и заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности еще с января 2016 года. В Ощадбанке считают, что Сбербанк России незаконно использует торговую марку "СБЕРБАНК", что может вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение.

18 апреля 2017 года Хозяйственный суд Киева вынес решение, согласно которому десять торговых марок украинской "дочки" Сбербанка России признаны недействительными . В частности, суд запретил Сбербанку использовать торговую марку "СБЕРБАНК". В ответ Сбербанк России подал встречный иск , который 10 августа 2020 года решен в пользу Ощадбанка.

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Юрий Тарасовский

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