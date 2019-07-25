Ощадбанк выиграл суд у Укртелекома

23 июля Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с Укртелекомом о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка на решения судов предыдущих инстанций и отменил решения судов первой и апелляционной инстанций о расторжении договора купли-продажи облигаций (эмитентом которых является ООО ЭСУ - мажоритарный акционер Укртелекома), заключенного между Ощадбанком и Укртелекомом. "Верховный Суд принял новое решение, которым полностью отказал Укртелекому в удовлетворении его исковых требований к Ощадбанку", - подчеркивают в сообщении.

Судебный спор длился почти два года.

15 сентября 2015 года между Укртелекомом и Ощадбанком был заключен договор, согласно которому банк обязался передать в собственность Укртелекома, а последний обязался не позднее 15.03.2017 г. принять и оплатить облигации ООО ЭСУ (владелец контрольного пакета акций Укртелекома) серии С в количестве 1 млрд шт. по цене 1 млрд грн плюс накопленный купонный доход по облигациям. В августе 2017 года Укртелеком подал в Хозсуд Киева исковое заявление о расторжении договора и признания обязательств по договору прекращенными.