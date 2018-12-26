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26.12.2018, 16:35

ОТP Капитал купил негосударственный пенсионный фонд

ОТP Капитал купил негосударственный пенсионный фонд

Компания ОТP Капитал купила негосударственный пенсионный фонд

Компания ОТP Капитал стала единоличным основателем негосударственного пенсионного фонда ФриФлайт вместо научно-производственного предприятия Укрпроминвест. Об этом сообщает пресс-служба ОТP Капитал.

Участниками фонда является 191 человек, а активы фонда составляют 736 тыс. грн.

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Фонд был основан в 2007 году для негосударственного пенсионного обеспечения участников, независимо от места и характера их работы.

"Мы планируем переориентировать фонд исключительно на валютные активы. Таким образом, участники фонда будут получать фактически валютную доходность и иметь защиту от девальвации, так как их накопления будут оцениваться по текущему валютному курсу НБУ", - сказал руководитель департамента маркетинга и продаж компании по управлению активами ОТP Капитал Виталий Дышловой.

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ОТP Капитал управляет активами пенсионного фонда ФриФлайт с августа 2017 года, но не полностью определяла его инвестиционную стратегию.

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Теги: OTP Капитал, ФриФлайт, пенсионный фонд
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