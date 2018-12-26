ОТP Капитал купил негосударственный пенсионный фонд

Компания ОТP Капитал стала единоличным основателем негосударственного пенсионного фонда ФриФлайт вместо научно-производственного предприятия Укрпроминвест. Об этом сообщает пресс-служба ОТP Капитал.

Участниками фонда является 191 человек, а активы фонда составляют 736 тыс. грн.

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Фонд был основан в 2007 году для негосударственного пенсионного обеспечения участников, независимо от места и характера их работы.

"Мы планируем переориентировать фонд исключительно на валютные активы. Таким образом, участники фонда будут получать фактически валютную доходность и иметь защиту от девальвации, так как их накопления будут оцениваться по текущему валютному курсу НБУ", - сказал руководитель департамента маркетинга и продаж компании по управлению активами ОТP Капитал Виталий Дышловой.

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ОТP Капитал управляет активами пенсионного фонда ФриФлайт с августа 2017 года, но не полностью определяла его инвестиционную стратегию.