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18.03.2019, 16:45

OTP покупает крупнейший банк в Черногории

OTP покупает крупнейший банк в Черногории

OTP Group усилит свои позиции на финансовом рынке Центральной и Восточной Европы

Черногорская "дочка" OTP Bank - Crnogorska Komercijalna Banka - подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций Societe Generale Banka Montenegro, являющегося четвертым по величине банком Черногории. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Societe Generale Banka Montenegro активно работает в розничном и корпоративном сегментах с долей рынка 11,5%.

В результате последних приобретений OTP Group будет играть решающую роль на финансовом рынке во всей Европе, особенно - в Центральном и Восточном регионах, говорится в пресс-релизе.

Сделку закроют в ближайшие месяцы, если будут получены разрешения от регуляторов. После этого OTP Group будет представлена в 11 странах региона.

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Теги: OTP Bank, банки
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