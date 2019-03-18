OTP покупает крупнейший банк в Черногории

Черногорская "дочка" OTP Bank - Crnogorska Komercijalna Banka - подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций Societe Generale Banka Montenegro, являющегося четвертым по величине банком Черногории. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Societe Generale Banka Montenegro активно работает в розничном и корпоративном сегментах с долей рынка 11,5%.



В результате последних приобретений OTP Group будет играть решающую роль на финансовом рынке во всей Европе, особенно - в Центральном и Восточном регионах, говорится в пресс-релизе.



Сделку закроют в ближайшие месяцы, если будут получены разрешения от регуляторов. После этого OTP Group будет представлена в 11 странах региона.