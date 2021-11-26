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Пакт ради молодежи. Как ПУМБ будет работать с выпускниками ради будущего p

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 09:00
Пакт ради молодежи. Как ПУМБ будет работать с выпускниками ради будущего - Фото

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ПУМБ подписал Пакт ради молодежи – 2025. Банк объединил усилия с другими компаниями, государством и образовательными организациями для создания программ по стажировке и рабочих мест для старта работы молодых людей. Документ также нацелен на содействие подписантами в трудоустройстве выпускников вузов и предоставлении менторской поддержки для студентов.

Упомянутое соглашение призвано объединить усилия заинтересованных компаний, государства и органов образования для профессиональной реализации молодежи. Одним из основных условий для подписантов Пакта является создание программ по стажировке и трудоустройству выпускников вузов. А также менторская поддержка по вопросам профессиональной реализации и партнерство между бизнесом и образовательным сектором по качеству образования. Соглашение инициировано Центром "Развития КСО" совместно с Фондом ООН в области народонаселения, а также Министерством молодежи и спорта Украины.

Пакт ради молодежи. Как ПУМБ будет работать с выпускниками ради будущего

"Инновационные финансовые организации нуждаются в высококвалифицированных специалистах, которые будут хорошо разбираться в аналитике, экономике и в digital-сфере. Именно поэтому поддержка и развитие молодежи — это базовый уровень работы бизнеса, который нацелен на устойчивое развитие", — отметила заместитель председателя правления по работе с персоналом ПУМБ Татьяна Костюченко.

Подписание Пакта для молодежи еще раз декларирует позицию и ценности ПУМБ. Ведь компания стабильно работает над созданием программ для молодежи. Так, в этом году команда реализовала новый бесплатный учебный проект — Академию Аналитики для украинских студентов и выпускников технических вузов.

Проект вызвал живой интерес среди студентов. Было подано более 2000 заявок участников. Лекции-практикумы проводили менторы – ведущие эксперты ПУМБ по разным направлениям аналитики, а также профессора Киевской школы экономики (КSE). За один месяц студенты получили практические навыки работы с базами данных на основе реальных кейсов с деперсонифицированными данными. Пилотный курс завершили и получили соответствующие сертификаты 80 участников, 19 из которых были приглашены на работу по специальности в ПУМБ.

Пакт ради молодежи. Как ПУМБ будет работать с выпускниками ради будущего

Проект планируется продолжить. Детали по поводу следующего набора студентов будут объявлены весной 2022 года.

"В Украине много талантливых молодых людей, которые ищут возможность применять свои знания на практике. Мы заинтересованы в обучении, поддержке и развитии студентов. Поэтому реализуем такие проекты как Академия Аналитики ПУМБ и активно набираем молодежь на другие направления. Подписание Пакта ради молодежипродолжение того, что делает ПУМБ, — подчеркнула Светлана Тихоненко, начальник управления по развитию бренда работодателя ПУМБ. — Надеемся, что такая инициатива вдохновит другие компании делать стоящие проекты, направленные на инвестирование в молодых специалистов. Ведь мы стремимся к устойчивому развитию бизнеса и страны".

Пакт ради молодежи. Как ПУМБ будет работать с выпускниками ради будущего

Председатель правления Центра "Развитие КСО" Марина Сапрыкина отметила: "Цель Пакта объединять усилия компаний, государства, общественности и международных партнеров ради качественной и безбарьерной профессиональной реализации молодежи в Украине. Мы рады, что наше сообщество растет и надеемся вместе создать еще больше возможностей для украинской молодежи".

Интересно, что сейчас, 16% общей численности персонала в ПУМБ — люди в возрасте от 18 до 25 лет. Это подтверждает, что банк как работодатель действительно ориентирован на молодежь и способствует ее развитию и карьерному росту.

Пакт ради молодежи. Как ПУМБ будет работать с выпускниками ради будущего
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ПУМБ
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