Первой женщиной во главе центрального банка Новой Зеландии станет шведка из Riksbank

Анна Бреман из Швеции станет первой женщиной во главе Резервного банка Новой Зеландии

Фото: Анна Бреман / RBNZ

Правительство Новой Зеландии назначило новым главой центрального банка страны – Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) – 49-летнюю Анну Бреман, которая стала первой женщиной на этой должности. Об этом пишет Reuters.

Бреман начнет работу 1 декабря. Она была выбрана после международного конкурса, в котором рассматривали около 300 кандидатов.

Сейчас Бреман работает первым заместителем председателя Центробанка Швеции (Riksbank).

"Доктор Бреман приезжает в Новую Зеландию с впечатляющим сочетанием технических навыков и опыта организационного руководства", – заявила министр финансов Новой Зеландии Никола Уиллис.

Бреман станет первой иностранкой во главе RBNZ в его современной истории. Она заменит временного руководителя Кристиана Хоуксби, который возглавлял банк после неожиданной отставки предыдущего председателя Адриана Орра.

Решение приняли на фоне критики относительно работы регулятора и конфликтов с правительством из-за бюджетных сокращений и замедленной реакции на экономический кризис. Новый руководитель должен восстановить доверие к центробанку и защитить его независимость.

Анна Бреман отметила, что RBNZ "известен в мире как первый, кто ввел инфляционное таргетирование". Ее первое заседание по монетарной политике состоится в феврале 2026 года.