Першою жінкою на чолі центрального банку Нової Зеландії стане шведка з Riksbank

Анна Бреман зі Швеції стане першою жінкою на чолі Резервного банку Нової Зеландії

Фото: Анна Бреман / RBNZ

Уряд Нової Зеландії призначив новою головою центрального банку країни – Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) – 49-річну Анну Бреман, яка стала першою жінкою на цій посаді. Про це пише Reuters.

Бреман розпочне роботу 1 грудня. Вона була обрана після міжнародного конкурсу, у якому розглядали близько 300 кандидатів.

Зараз Бреман працює першою заступницею голови Центробанку Швеції (Riksbank).

"Докторка Бреман приїжджає до Нової Зеландії з дивовижним поєднанням технічних навичок та досвіду організаційного керівництва", – заявила міністерка фінансів Нової Зелендії Нікола Вілліс.

Бреман стане першою іноземкою на чолі RBNZ в його сучасній історії. Вона замінить тимчасового керівника Крістіана Гоуксбі, який очолював банк після несподіваної відставки попереднього голови Адріана Орра.

Рішення ухвалили на тлі критики щодо роботи регулятора та конфліктів із урядом через бюджетні скорочення й уповільнену реакцію на економічну кризу. Новий керівник має відновити довіру до центробанку та захистити його незалежність.

Анна Бреман зазначила, що RBNZ "відомий у світі як перший, хто запровадив інфляційне таргетування". Її перше засідання з монетарної політики відбудеться у лютому 2026 року.