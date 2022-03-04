Первый пакет помощи: Европейский инвестбанк направит Украине 668 млн евро

Совет Европейского инвестиционного банка одобрил финансовую поддержку Украины в размере 668 млн евро, сообщает пресс-служба банка.

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"Это поможет украинским властям удовлетворить самые насущные финансовые потребности, в том числе закупить продукты питания, медикаменты и топливо для своих граждан", – идется в сообщении банка.

Европейский инвестиционный банк сообщает, что этот первоначальный пакет поддержки для Украины в рамках Мандата на внешнее кредитование и дополняет другие инициативы объявленные институтами ЕС.

Поддержка ЕИБ будет доступна для Украины в течение нескольких дней, сообщают в банке.

ЕИБ выделит средства, доступные в рамках двух кредитов, которые изначально были предоставлены для поддержки малого и среднего бизнеса и сельскохозяйственного сектора в Украине.

Кроме того, совет Европейского инвестиционного банка согласился с тем, что банку следует продолжать дальнейшие инициативы в рамках Чрезвычайного пакета солидарности для Украины.

В этом направлении Европейский инвестбанк будет финансировать восстановление инфраструктуры в Украине путем перепрофилирования обязательств банка по инфраструктурным проектам. Они будут включать транспорт, энергетику, городское развитие и цифровые инвестиции.

Эти деньги Украина сможет получить очень быстро, как только подпишет поправки к существующим контрактам, сообщают в банке.

Также финансирование банка включает помощь в восстановлении всего, что "разрушила российская армия, путем финансирования новой экономической и социальной инфраструктуры".

"Это первая часть нашего экстренного Пакета солидарности для Украины. Кроме того, Банк ищет способы ускорить предоставление дополнительных инвестиций в размере 1,3 млрд евро", – сообщил президент банка Вернер Хойер.

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Наталия Фреик

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