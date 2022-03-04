UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Первый пакет помощи: Европейский инвестбанк направит Украине 668 млн евро

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 18:40
Первый пакет помощи: Европейский инвестбанк направит Украине 668 млн евро - Фото
Вернер Хойер, президент Европейского инвестиционного банка (Фото: ЕРА)

Совет Европейского инвестиционного банка одобрил финансовую поддержку Украины в размере 668 млн евро, сообщает пресс-служба банка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

"Это поможет украинским властям удовлетворить самые насущные финансовые потребности, в том числе закупить продукты питания, медикаменты и топливо для своих граждан", – идется в сообщении банка.

Европейский инвестиционный банк сообщает, что этот первоначальный пакет поддержки для Украины в рамках Мандата на внешнее кредитование и дополняет другие инициативы объявленные институтами ЕС. 

Поддержка ЕИБ будет доступна для Украины в течение нескольких дней, сообщают в банке.

ЕИБ выделит средства, доступные в рамках двух кредитов, которые изначально были предоставлены для поддержки малого и среднего бизнеса и сельскохозяйственного сектора в Украине.

Кроме того, совет Европейского инвестиционного банка согласился с тем, что банку следует продолжать дальнейшие инициативы в рамках Чрезвычайного пакета солидарности для Украины.

В этом направлении Европейский инвестбанк будет финансировать восстановление инфраструктуры в Украине путем перепрофилирования обязательств банка по инфраструктурным проектам. Они будут включать транспорт, энергетику, городское развитие и цифровые инвестиции. 

Эти деньги Украина сможет получить очень быстро, как только подпишет поправки к существующим контрактам, сообщают в банке.

Также финансирование банка включает помощь в восстановлении всего, что "разрушила российская армия, путем финансирования новой экономической и социальной инфраструктуры". 

"Это первая часть нашего экстренного Пакета солидарности для Украины. Кроме того, Банк ищет способы ускорить предоставление дополнительных инвестиций в размере 1,3 млрд евро",  – сообщил президент банка Вернер Хойер.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЕИБ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 